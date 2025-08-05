Каждый четвертый зумер хочет работать удаленно

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина зумеров хотят работать удаленно, только треть готовы ездить в офис. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-опросов Anketolog.ru, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 800 россиян от 18 до 28 лет с опытом работы.

«40% выберут гибкий график, 29% — фиксированный, 19% — сменный. 40% предпочитают работать удаленно, 29% готовы ездить в офис, 28% по душе гибрид — несколько дней в офисе, остальные — из дома», — говорится в итогах исследования.

Кроме того, 58% зумеров хотят отдельный кабинет. Аналитики спросили респондентов, какие бонусы им наиболее интересны. Опрошенные назвали компенсацию расходов (58%), заботу о здоровье (50%) и питании (46%) сотрудников, а также помощь с организацией проезда на работу (29%) и оборудованием рабочего места (28%).

Те, кому интересна компенсация расходов, хотят оплачиваемые обеды (72%), связь и интернет (68%), а также проезд (57%). На рабочем месте важнее всего ортопедическое кресло (68%), отдельный кабинет (58%) и увлажнитель воздуха (50%). А в общих зонах должны быть живые растения (53%) и массажное кресло (52%). Те, кому интересны бонусы, касающиеся здоровья, хотят дополнительные дни отпуска (69%) и полис ДМС (58%).

Кроме того, 44% опрошенных заявили, что откажутся от неоплачиваемой стажировки. На этапе отбора зумеров отталкивает отсутствие информации о зарплате (42%), неоплачиваемая стажировка (33%) и недружелюбный руководитель (30%). Также 30% хотят получать обратную связь от руководителя по результатам выполнения задачи. В руководителе зумеров отталкивает неуважение к личному времени (53%), отсутствие четкой постановки задачи (43%) и чрезмерный контроль (39%).