Тюмень стала абсолютным лидером по количеству питомцев в семье — исследование

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тюмень занимает первое место по числу домашних питомцев на семью — в 21% опрошенных из них проживают четыре и более животных, сказано в исследовании сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер» и исследовательской компании «Онин», с которым ознакомился ТАСС.

«Тюмень стала абсолютным лидером по количеству питомцев в семье: 21% опрошенных имеют четырех и более животных. Высокие значения также зафиксированы в Казани, Ростове-на-Дону и Москве — по 17%. Наименьшая доля отмечена в Новосибирске (3%), Воронеже (8%) и Санкт-Петербурге (9%)», — сказано в исследовании.

По данным опроса, выбор домашнего животного заметно различается в зависимости от региона. Так, кошек больше всего держат в Казани (94%) и Новосибирске (89%), собак — в Ростове-на-Дону (57%) и Тюмени (49%). Птицы лидируют по популярности в Тюмени (13%), Самаре и Воронеже (по 11%). Рыбок чаще выбирают в Тюмени (16%) и Новосибирске (15%).

Максимальное количество домашних животных заводит молодежь в возрасте 18-24 лет. Из них 15% имеют четырех и более животных, а 14% — трех.

По данным исследования, половина россиян (49%) держит одного питомца, 27% — двух животных, 11% — трех и 13% — четырех и более. При этом, более четырех животных чаще заводят женщины — 16% против 10% среди мужчин, тогда как мужчины чаще ограничиваются одним питомцем — 54% против 44% среди женщин.

Кошек преимущественно заводят женщины — их среди владельцев 85%. А мужчины чаще выбирают необычных питомцев: например, рыбок (12% против 9% у женщин) и черепах (5% против 3%).