Тестовая новость

11:52 02.09.2025
НОВОСТИ
- 12:00 02.09.2025
- Стоимость золота в очередной раз обновила исторический максимум
- 11:39 02.09.2025
- В Умном доме Sber поселился искусственный интеллект GigaChat
- 11:32 02.09.2025
- Подростки готовили теракт на военном заводе в Ижевске, чтобы получить немного денег
- 11:20 02.09.2025
- Китай введет с 15 сентября безвизовый режим до 30 дней для граждан РФ — МИД
- 11:05 02.09.2025
- Российские силы начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области
- 11:00 02.09.2025
- Китай готов вместе с РФ координировать позиции по ключевым вопросам — Си Цзиньпин
- 10:32 02.09.2025
- Ирландия готова участвовать в миротворческой миссии на Украине — премьер
- 10:20 02.09.2025
- НАТО намерено использовать флот Японии для боевых действий по всему миру — Патрушев
- 10:05 02.09.2025
- В Приамурье после ДТП с автобусом госпитализирован 21 человек, включая троих детей
- 10:00 02.09.2025
- Подписан меморандум о строительстве газопроводов «Сила Сибири — 2» и «Союз Восток»
