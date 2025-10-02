0
0
15
НОВОСТИ

Портфель финансирования жилой недвижимости Сбера с начала года прирос на 24%

15:40 02.10.2025

Рынок приходит к балансу спроса и предложения за счет снижения активности застройщиков по запуску новых проектов. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на полях Moscow Startup Summit.

«Застройщики управляют своими инвестиционными программами, в том числе синхронизируя сроки строительства с поступлениями на счета эскроу для оптимизация процентной нагрузки на проект, – сказал он. – По сравнению с прошлым годом мы заключаем примерно на треть меньше кредитных договоров. В основном снижение произошло по бридж-кредитам, которые застройщики берут на первоначальные этапы строительства. Портфель финансирования жилой недвижимости Сбера продолжает расти. С начала года портфель прирос на 24% и составляет 6,6 трлн руб.».

При этом Александр Ведяхин отметил, что абсолютный уровень процентных ставок пока ещё остаётся достаточно высоким и сказывается на экономике проектов, особенно тех, которые имеют низкое покрытие долга средствами на счетах эскроу. Тем не менее механизм эскроу в связке с ПФ финансированием позволяет большинству девелоперов успешно проходить период низких продаж.

В свою очередь снижение рыночных ставок по ипотеке в условиях смягчения денежно-кредитной политики будет способствовать постепенному росту активности покупателей, что окажет поддержку застройщикам.

Международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit проходит в столице 1–2 октября в СберСити. Организаторы — правительство Москвы и Сбер. Это событие объединяет инноваторов, инвесторов, представителей крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России, стран БРИКС и ШОС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 02.10.2025
Четыре человека ранены при нападении с ножом и наезде автомобиля у синагоги в Манчестере
0
45
15:12 02.10.2025
Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $65 за баррель
0
93
15:00 02.10.2025
ЕС не поддержал предложение Финляндии финансировать «стену дронов» из бюджета сообщества
0
121
14:52 02.10.2025
Собянин: Основная часть обучения в колледжах Москвы отводится практике
0
134
14:46 02.10.2025
Юные гимнастки со всей страны выступят на турнире «Путь к Олимпу» 4–5 октября
0
142
14:32 02.10.2025
Макрон предложил использовать опыт Молдавии на парламентских выборах в других странах
0
186
14:14 02.10.2025
Эксперт дал совет начинающим инвесторам на Moscow Startup Summit
0
184
14:12 02.10.2025
Глава МВД ФРГ предложил создавать «центры возвращения» для мигрантов
0
198
14:00 02.10.2025
ВСУ потеряли в зоне СВО около 1 510 военных за сутки
0
215
13:32 02.10.2025
В Германии признали, что военные ФРГ не могут сбивать дроны над территорией страны — Bild
0
271

Возврат к списку