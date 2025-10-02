Портфель финансирования жилой недвижимости Сбера с начала года прирос на 24%
15:40 02.10.2025
Рынок приходит к балансу спроса и предложения за счет снижения активности застройщиков по запуску новых проектов. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на полях Moscow Startup Summit.
«Застройщики управляют своими инвестиционными программами, в том числе синхронизируя сроки строительства с поступлениями на счета эскроу для оптимизация процентной нагрузки на проект, – сказал он. – По сравнению с прошлым годом мы заключаем примерно на треть меньше кредитных договоров. В основном снижение произошло по бридж-кредитам, которые застройщики берут на первоначальные этапы строительства. Портфель финансирования жилой недвижимости Сбера продолжает расти. С начала года портфель прирос на 24% и составляет 6,6 трлн руб.».
При этом Александр Ведяхин отметил, что абсолютный уровень процентных ставок пока ещё остаётся достаточно высоким и сказывается на экономике проектов, особенно тех, которые имеют низкое покрытие долга средствами на счетах эскроу. Тем не менее механизм эскроу в связке с ПФ финансированием позволяет большинству девелоперов успешно проходить период низких продаж.
В свою очередь снижение рыночных ставок по ипотеке в условиях смягчения денежно-кредитной политики будет способствовать постепенному росту активности покупателей, что окажет поддержку застройщикам.
Международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit проходит в столице 1–2 октября в СберСити. Организаторы — правительство Москвы и Сбер. Это событие объединяет инноваторов, инвесторов, представителей крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России, стран БРИКС и ШОС.
