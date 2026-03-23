Правительства стран ЕС опасаются, что конфликт в Иране отвлекает США от Украины — Politico
11:00 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительства стран ЕС выразили опасения, что США «отвлекаются» от поддержки Украины из-за их участия в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.
«Очевидно, что Ближний Восток отвлекает внимание от Украины. Эмиратцы разбрасываются ракетами Patriot словно конфетами, в то время как Украина отчаянно в них нуждается. Это не должно превратиться в ситуацию „или-или“, когда у США хватает ресурсов только на один конфликт, и они бросят Украину», — заявил неназванный европейский дипломат.
Другой дипломат отметил, что всегда существует вероятность, что американская администрация «может лишить Украину поддержки со стороны США».
НОВОСТИ
- 11:20 23.03.2026
- Мишустин переназначил Белозерова на должность главы РЖД
- 11:05 23.03.2026
- В ДНР пытались подорвать автомобиль чиновника, теракт пресечен — Пушилин
- 10:32 23.03.2026
- Группировка ВСУ в Константиновке разрезана пополам — силовики
- 10:20 23.03.2026
- Цены на бензин в США на фоне конфликта с Ираном выросли на 30% — NYT
- 10:05 23.03.2026
- Рютте заявил о стремлении Зеленского к заключению соглашения по Украине
- 10:00 23.03.2026
- Последние три года стали самыми теплыми за 176-летнюю историю наблюдений — ООН
- 09:59 23.03.2026
- Сергей Собянин: Инновации московских компаний меняют строительную отрасль
- 09:50 23.03.2026
- Технологии Сбера по защите от мошенников получили премии FinForce Awards – 2026
- 09:32 23.03.2026
- В армии США все больше недовольных перспективами войны с Ираном — HuffPost
- 09:20 23.03.2026
- На юго-востоке Украины из-за мобилизации не хватает трактористов — Азаров
