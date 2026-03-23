Правительства стран ЕС опасаются, что конфликт в Иране отвлекает США от Украины — Politico

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительства стран ЕС выразили опасения, что США «отвлекаются» от поддержки Украины из-за их участия в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

«Очевидно, что Ближний Восток отвлекает внимание от Украины. Эмиратцы разбрасываются ракетами Patriot словно конфетами, в то время как Украина отчаянно в них нуждается. Это не должно превратиться в ситуацию „или-или“, когда у США хватает ресурсов только на один конфликт, и они бросят Украину», — заявил неназванный европейский дипломат.

Другой дипломат отметил, что всегда существует вероятность, что американская администрация «может лишить Украину поддержки со стороны США».