Правительства стран ЕС опасаются, что конфликт в Иране отвлекает США от Украины — Politico

11:00 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительства стран ЕС выразили опасения, что США «отвлекаются» от поддержки Украины из-за их участия в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

«Очевидно, что Ближний Восток отвлекает внимание от Украины. Эмиратцы разбрасываются ракетами Patriot словно конфетами, в то время как Украина отчаянно в них нуждается. Это не должно превратиться в ситуацию „или-или“, когда у США хватает ресурсов только на один конфликт, и они бросят Украину», — заявил неназванный европейский дипломат.

Другой дипломат отметил, что всегда существует вероятность, что американская администрация «может лишить Украину поддержки со стороны США».

НОВОСТИ

11:20 23.03.2026
Мишустин переназначил Белозерова на должность главы РЖД
0
0
11:05 23.03.2026
В ДНР пытались подорвать автомобиль чиновника, теракт пресечен — Пушилин
0
59
10:32 23.03.2026
Группировка ВСУ в Константиновке разрезана пополам — силовики
0
133
10:20 23.03.2026
Цены на бензин в США на фоне конфликта с Ираном выросли на 30% — NYT
0
137
10:05 23.03.2026
Рютте заявил о стремлении Зеленского к заключению соглашения по Украине
0
176
10:00 23.03.2026
Последние три года стали самыми теплыми за 176-летнюю историю наблюдений — ООН
0
170
09:59 23.03.2026
Сергей Собянин: Инновации московских компаний меняют строительную отрасль
0
177
09:50 23.03.2026
Технологии Сбера по защите от мошенников получили премии FinForce Awards – 2026
0
175
09:32 23.03.2026
В армии США все больше недовольных перспективами войны с Ираном — HuffPost
0
249
09:20 23.03.2026
На юго-востоке Украины из-за мобилизации не хватает трактористов — Азаров
0
243

