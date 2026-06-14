Путин: Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки...

18:15 Источник: Интерфакс

Предпринимаемые правительством и Банком России меры по борьбе с инфляцией уже дают результат, правомерно ожидать снижения ключевой ставки, полагает президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, мы прекрасно понимали, много раз говорили, (...) что принимаемые меры, которые должны были привести к понижению инфляции, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Здесь кто-то из коллег правильно сказал: нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к "заморозке" экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Только, мне кажется, было бы справедливо, я бы поправил - все-таки инвестпаузы нет, инвестиционный процесс-то продолжается. В известной степени можно было бы говорить об инвестиционной сдержанности, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой и принимаемыми мерами экономических и финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки", - сказал он на совещании с правительством.

"Ситуация, она в общем под контролем, это очевидная совершенно вещь. И принимаемые меры дают искомый результат - инфляция-то падает. Сколько она, 5 с небольшим процентов? Поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и на достижение других необходимых параметров", - подчеркнул глава государства.