Путин: Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки...
18:15 10.06.2026 Источник: Интерфакс
Предпринимаемые правительством и Банком России меры по борьбе с инфляцией уже дают результат, правомерно ожидать снижения ключевой ставки, полагает президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, мы прекрасно понимали, много раз говорили, (...) что принимаемые меры, которые должны были привести к понижению инфляции, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Здесь кто-то из коллег правильно сказал: нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к "заморозке" экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Только, мне кажется, было бы справедливо, я бы поправил - все-таки инвестпаузы нет, инвестиционный процесс-то продолжается. В известной степени можно было бы говорить об инвестиционной сдержанности, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой и принимаемыми мерами экономических и финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки", - сказал он на совещании с правительством.
"Ситуация, она в общем под контролем, это очевидная совершенно вещь. И принимаемые меры дают искомый результат - инфляция-то падает. Сколько она, 5 с небольшим процентов? Поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и на достижение других необходимых параметров", - подчеркнул глава государства.
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