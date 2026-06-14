ВСУ атаковали четыре моста в Херсонской области, специалисты оценивают их состояние

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре моста в Херсонской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на четверг, специалисты оценивают степень повреждений, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Сегодня ночью враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. По предварительной информации, есть повреждения. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций», — написал он в своем телеграм-канале.