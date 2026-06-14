Два человека получили ранения под Красноярском, где мужчина расстрелял компанию

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека, по уточненным данным, получили ранения в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края, где мужчина расстрелял из ружья компанию из-за громкой музыки. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

В результате стрельбы погиб 38-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство четырех лиц).

«Ранения получили 40-летний мужчина и 39-летняя женщина. В еще одного 40-летнего мужчину, [стрелявший] не попал, но он тоже считается пострадавшим», — сообщили в ведомстве. В ГСУ добавили, что «фигурант совершил покушение на убийство четырех человек: в отношении одного потерпевшего его умысел был доведен до конца, а в отношении еще троих граждан преступление не было завершено по независящим от него обстоятельствам».

Ранее сообщалось, что компания попыталась скрыться от напавшего на автомобиле, но мужчина продолжал стрелять. В настоящее время фигурант задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.