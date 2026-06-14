В День России открылся приём заявок на Национальную премию «Патриот»
10:00 12.06.2026
12 июня, в День России, стартовал приём заявок на Национальную премию «Патриот» — общественно-государственную инициативу, направленную на выявление и поддержку наиболее эффективных практик в сфере гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи в России и за рубежом. В Год единства народов России премия вновь отметит граждан и организации, внёсшие существенный вклад в укрепление гражданской идентичности и национального единства, сохранение исторической памяти, а также продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей.
«Патриотическое воспитание служит системообразующим стержнем развития общества. Важно отмечать тех, кто своим повседневным трудом, без громких слов и деклараций, воспитывает истинных патриотов Отечества. Именно с этой целью была учреждена премия «Патриот». За время её существования поступило свыше 10 000 заявок», — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.
В прошлом году премия отметила ряд инициатив, изменивших жизни тысяч людей. Военно-патриотический лагерь «Шумшу» на необитаемом острове Сахалин стал центром сохранения исторической памяти: более 100 поисковиков провели масштабные работы, обнаружили и с воинскими почестями перезахоронили останки советских бойцов, а также создали уникальный 50-километровый маршрут «Дорогами острова Шумшу» с информационными стелами на местах ключевых сражений.
Онлайн-акция «Бессмертный полк России — 2025» объединила свыше 2 миллионов участников: более 600 000 портретов ветеранов были обновлены и колоризованы, а трансляция охватила аудиторию более 50 миллионов человек. Премией также был отмечен молодёжный казачий клуб «Атаман» из Наро-Фоминска, объединяющий более 60 юных казаков и проводящий комплексную подготовку подростков — тактическую, медицинскую и строевую.
В 2026 году премия вручается по 15 номинациям, среди которых: «Лучший патриотический проект года», «Лучшая региональная команда года», «Лучший медиапроект», «Лучший студенческий патриотический проект», «Лучший международный проект», «Лучший проект года единства народов России», «Приближая Победу» и другие.
Участвовать могут граждане России и организации, работающие в сфере патриотического воспитания. Регистрация открыта с 12 июня по 12 сентября 2026 года на платформе ФГАИС «Молодёжь России». Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в ноябре 2026 года в рамках Всероссийского патриотического форума.
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