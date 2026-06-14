Премьер Украины заявила, что дефицит финансирования ВСУ составляет $6 млрд

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что для покрытия дефицита финансирования ВСУ, а также для повышения зарплат военным суммарно необходимо порядка 270 млрд гривен ($6 млрд). Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Сегодня была встреча фракций с правительством. Коротко о финансировании повышения зарплат военным и реформах оплаты труда. Премьер сообщила, что дефицит финансирования армии сейчас (это без каких-либо изменений по оплате труда) составляет где-то 150 млрд гривен ($3,3 млрд — прим. ТАСС). Для проведения анонсированной реформы оплаты труда военных надо еще дополнительно к этому дефициту 120 млрд гривен (около $2,7 млрд — прим. ТАСС)», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Как указал Железняк, при этом 10 июня в бюджет Украины на 2026 год для закрытия текущих расходов на ВСУ и увеличения зарплат военным суммарно не заложили необходимые 270 млрд гривен ($6 млрд). «Но забрали 40 млрд гривен ($889 млн — прим. ТАСС) из Минобороны на Резервный фонд, сохранили весь популизм и право дальше раздавать деньги. Что и надо было доказать», — написал депутат.

Ранее депутаты зарегистрировали в Раде постановление об отстранении главы бюджетного комитета парламента Роксоланы Пидласы на фоне принятия парламентом изменений в госбюджет на 2026 год без обещанного властями повышения зарплат военным. 10 июня Рада приняла поправки в госбюджет 2026 года. Бюджет увеличен на 1,56 трлн гривен (около $35 млрд). Как указал Железняк, «достаточно денег на повышение зарплат военным там не предусмотрено».

8 июня Минобороны Украины признало, что в бюджете не хватает средств на выплаты довольствия военнослужащим. Владимир Зеленский ранее обещал повысить зарплаты военным. Однако 7 июня Железняк отмечал, что деньги на выполнение этого обещания в проект об изменениях бюджета не заложены, при этом сохраняются расходы на многочисленные популистские программы.

Украина уже несколько лет составляет бюджет с рекордным дефицитом. В Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее. При этом большая часть средств выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.