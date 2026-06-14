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Межгосударственные связи РФ и США, которые были на нуле, восстановились - посол Дарчиев

09:20 12.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Находившиеся в недавнем прошлом на нуле межгосударственные отношения между Россией и Соединенными Штатами восстановились. Об этом заявил в четверг журналистам российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев на приеме по случаю Дня России.

Он отметил, что американский президент Дональд Трамп обладает потенциалом для того, чтобы осуществить прорыв в развитии российско-американских отношений. «Вопрос в том, что опять-таки есть очень много привходящих [извне] политических обстоятельств, обстоятельств внутри Америки, но хорошо уже то, что все-таки межгосударственные связи, которые были на нуле, восстановились», — сказал дипломат.

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