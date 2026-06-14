Межгосударственные связи РФ и США, которые были на нуле, восстановились - посол Дарчиев
09:20 12.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Находившиеся в недавнем прошлом на нуле межгосударственные отношения между Россией и Соединенными Штатами восстановились. Об этом заявил в четверг журналистам российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев на приеме по случаю Дня России.
Он отметил, что американский президент Дональд Трамп обладает потенциалом для того, чтобы осуществить прорыв в развитии российско-американских отношений. «Вопрос в том, что опять-таки есть очень много привходящих [извне] политических обстоятельств, обстоятельств внутри Америки, но хорошо уже то, что все-таки межгосударственные связи, которые были на нуле, восстановились», — сказал дипломат.
Новости
- 18:25 14.06.2026
- Трамп: Произошедшая этим утром атака [Изряиля] на Бейрут не должна была произойти...
- 18:10 14.06.2026
- Американские военные могут разминировать Ормузский пролив за месяц – глава Пентагона
- 17:40 14.06.2026
- Партия Пашиняна по итогам выборов в Армении получила право единолично сформировать правительство
- 14:30 14.06.2026
- Украина эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки – МО РФ
- 13:15 14.06.2026
- Фараж пообещал в случае прихода к власти выселить всех иностранцев из соцжилья
- 11:45 14.06.2026
- СМИ сообщили о целях визита делегации Катара в Тегеран
- 11:35 14.06.2026
- Огромный участок моря Беллинсгаузена у Западной Антарктиды не замерз, как обычно
- 09:37 14.06.2026
- В Москву пришли дожди, прохлада и снижение ночной температуры воздуха примерно до +9, +13С
- 09:15 14.06.2026
- Почти две с половиной сотни дронов уничтожено над регионами России - Минобороны РФ
- 09:00 14.06.2026
- Президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать