Межгосударственные связи РФ и США, которые были на нуле, восстановились - посол Дарчиев

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Находившиеся в недавнем прошлом на нуле межгосударственные отношения между Россией и Соединенными Штатами восстановились. Об этом заявил в четверг журналистам российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев на приеме по случаю Дня России.

Он отметил, что американский президент Дональд Трамп обладает потенциалом для того, чтобы осуществить прорыв в развитии российско-американских отношений. «Вопрос в том, что опять-таки есть очень много привходящих [извне] политических обстоятельств, обстоятельств внутри Америки, но хорошо уже то, что все-таки межгосударственные связи, которые были на нуле, восстановились», — сказал дипломат.