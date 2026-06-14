Синоптики ожидают температуру воздуха в Москве в пятницу до +33С градусов и, местами, грозы

10:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и до плюс 33 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 31 до плюс 33 градусов. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.