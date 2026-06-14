США собираются сократить на треть число своих истребителей для операций НАТО в Европе - NYT

10:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты планируют на треть сократить количество предоставляемых для операций НАТО в Европе истребителей и вывести часть других своих самолетов и кораблей. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники и попавший в распоряжение издания документ.

План сокращения американского военного присутствия, имеющийся у NYT, союзники США по НАТО получили в начале июня. Согласно этому документу, Соединенные Штаты сократят количество истребителей F-16 и F-15E с примерно 150 до 100.

Кроме того, Вашингтон намерен вывести часть самолетов морской разведки — их число уменьшится с 26 до 15, отмечает газета. Помимо этого, Соединенные Штаты планируют перебросить из региона все свои восемь самолетов-заправщиков. По данным NYT, США также хотят передислоцировать подлодку с ракетным вооружением и авианосец с его группой, то есть десятки истребителей и кораблей.