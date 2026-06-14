МИД России вновь вынужден призвать граждан РФ крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД России призывает российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд из-за угрозы задержания или ареста по запросу США. Об этом говорится в сообщении дипведомства.

«МИД России вновь вынужден призвать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями в связи с имеющейся высокой угрозой задержания или ареста на территории данного государства по запросам правоохранительных органов и спецслужб США», — указали в министерстве.