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МИД России вновь вынужден призвать граждан РФ крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд

14:30 12.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД России призывает российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд из-за угрозы задержания или ареста по запросу США. Об этом говорится в сообщении дипведомства.

«МИД России вновь вынужден призвать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями в связи с имеющейся высокой угрозой задержания или ареста на территории данного государства по запросам правоохранительных органов и спецслужб США», — указали в министерстве.

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