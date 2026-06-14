Трамп считает, что США выиграли войну с Ираном, и без поддержки стран ЕС и G7

15:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что выиграл войну с Ираном, и для этого не понадобилась помощь союзников.

«Нам не нужна была их поддержка. Мы выиграли войну. Они не имели значения! Мы выиграли войну в Иране. Нам не нужна была их помощь», — сказал американский лидер в коротком комментарии программе итальянского канала La7, отвечая на вопрос о роли европейских лидеров и стран Группы семи (G7) в иранском кризисе.