Для вербовки наемников в ВСУ Зеленский поручил «открыть значительно больше возможностей»

16:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский поручил поспособствовать привлечению большего числа иностранных наемников в Вооруженные силы Украины. Это следует из обращения в его телеграм-канале.

«Я поручил открыть значительно больше возможностей для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию, и для этого будет больше механизмов рекрутинга», — сообщил Зеленский.