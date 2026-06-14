Президент РФ сказал, что будет сделано, чтобы «отбить у противника желание» бить по гражданским объектам
18:00 12.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими — участниками СВО в Кремле.
Как обратил внимание глава государства, Россия, имея в виду действия ВСУ, должна «отвечать им как следует». «И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты», — отметил Путин.
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