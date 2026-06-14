Глава МИД Ирана: Вашингтон и Тегеран как никогда близки к согласованию меморандума

18:20 Источник: Интерфакс

Вашингтон и Тегеран как никогда близки к согласованию меморандума о взаимопонимании по завершению конфликта, заявил в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Исламабадский меморандум о взаимопонимании еще никогда не был так близок", - написал Аракчи в соцсети X. Он добавил, что "все детали соглашения огласят, когда придет время".