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Глава МИД Ирана: Вашингтон и Тегеран как никогда близки к согласованию меморандума

18:20 12.06.2026 Источник: Интерфакс

Вашингтон и Тегеран как никогда близки к согласованию меморандума о взаимопонимании по завершению конфликта, заявил в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Исламабадский меморандум о взаимопонимании еще никогда не был так близок", - написал Аракчи в соцсети X. Он добавил, что "все детали соглашения огласят, когда придет время".

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