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НОВОСТИ

Указом президента РФ штатная численность ВС России увеличена на 7350 человек

19:45 12.06.2026 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин своим указом установил штатную численность Вооруженных сил России (ВС РФ) в количестве 2 399 130 единиц, в том числе 1 510 000 военнослужащих. Указ от 12 июня опубликован на портале правовой информации и вступил в силу со дня подписания.

4 марта сообщалось об указе главы государства об установлении штатной численности ВС РФ в количестве 2 млн 391 тыс 770 человек , в том числе 1 млн 502 тыс 650 военнослужащих. Таким образом штатная численность Вооруженных сил РФ увеличена на 7350 человек.

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