Состояние Илона Маска превысило триллион долларов - Bloomberg

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск стал первым в мире человеком, чье состояние превысило $1 трлн после начала торгов акциями основанной им компании SpaceX. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, акции SpaceX после дебюта на бирже поднимались до $163 за бумагу. Ранее компания провела крупнейшее в истории первичное размещение акций, продав бумаги по цене $135 за штуку при оценке бизнеса в $1,77 трлн.