Украине критически не хватает ракет-перехватчиков для Patriot — NYT

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина столкнулась с острой нехваткой ракет для ЗРК Patriot. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как отмечается, Украина не может справляться с массированными атаками России из-за дефицита ракет-перехватчиков. Их производство занимает много времени, добавляет The New York Times, напоминая, что в прошлом году американская оборонная корпорация Lockheed Martin выпустила 620 ракет для ЗРК Patriot PAC-3. В условиях конфликта на Ближнем Востоке спрос на них вырос, особенно в них нуждаются страны Персидского залива, указывает издание.