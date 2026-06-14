Украине критически не хватает ракет-перехватчиков для Patriot — NYT
20:30 13.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина столкнулась с острой нехваткой ракет для ЗРК Patriot. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).
Как отмечается, Украина не может справляться с массированными атаками России из-за дефицита ракет-перехватчиков. Их производство занимает много времени, добавляет The New York Times, напоминая, что в прошлом году американская оборонная корпорация Lockheed Martin выпустила 620 ракет для ЗРК Patriot PAC-3. В условиях конфликта на Ближнем Востоке спрос на них вырос, особенно в них нуждаются страны Персидского залива, указывает издание.
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