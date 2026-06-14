В Москву пришли дожди, прохлада и снижение ночной температуры воздуха примерно до +9, +13С

09:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 19 до плюс 21 градусов. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 9 градусов, в центре — до 13 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.