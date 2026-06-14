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СМИ сообщили о целях визита делегации Катара в Тегеран

11:45 14.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визит катарской делегации в Тегеран направлен на согласование последних деталей меморандума о взаимопонимании с США и решение вопроса о разморозке иранских активов. Об этом сообщил катарский телеканал Al Araby со ссылкой на источник.

«Визит катарской делегации в Тегеран связан с внесением последних изменений в меморандум о взаимопонимании с Вашингтоном», — приводит телеканал слова источника. Собеседник Al Araby отметил, что поездка проходит на фоне замечаний Тегерана, «которые необходимо изучить и разрешить». Кроме того, по данным источника, визит катарских дипломатов напрямую связан с процессом «разморозки иранских средств за рубежом».

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