СМИ сообщили о целях визита делегации Катара в Тегеран

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визит катарской делегации в Тегеран направлен на согласование последних деталей меморандума о взаимопонимании с США и решение вопроса о разморозке иранских активов. Об этом сообщил катарский телеканал Al Araby со ссылкой на источник.

«Визит катарской делегации в Тегеран связан с внесением последних изменений в меморандум о взаимопонимании с Вашингтоном», — приводит телеканал слова источника. Собеседник Al Araby отметил, что поездка проходит на фоне замечаний Тегерана, «которые необходимо изучить и разрешить». Кроме того, по данным источника, визит катарских дипломатов напрямую связан с процессом «разморозки иранских средств за рубежом».