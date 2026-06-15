Министр обороны Финляндии назвал недопустимой угрозу от дронов ВСУ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что украинские БПЛА не должны создавать угрозу для безопасности стран НАТО. Об этом сообщил портал Euractiv.

По его информации, заявление министра последовало после нескольких инцидентов с украинскими беспилотниками, которые, как утверждают финские власти, пересекли воздушное пространство страны или упали на территории Финляндии по пути в Россию. «Недопустимо и неправильно», чтобы украинские удары по России создавали угрозу для государства — члена НАТО, заявил Хяккянен. Он также призвал Киев организовывать свои операции таким образом, чтобы не подвергать риску страны, оказывающие Украине поддержку.