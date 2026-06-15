Торговое судоходство в Ормузском проливе восстановится через несколько месяцев — Bloomberg

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торговое судоходство в Ормузском проливе может восстановиться только через несколько месяцев после подписания соглашения между США и Ираном. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Согласно их предупреждению, «возвращения к довоенным объемам грузоперевозок» займет значительное время из-за необходимости «восстановления доверия среди судовладельцев, страховщиков и нефтеперерабатывающих заводов». Многие покупатели уже адаптировались к сбоям, обеспечив альтернативные поставки и маршруты, говорится в публикации.

По словам инвестиционного директора чикагской компании Karobaar Capital LP Хариса Хуршида, «рынок склонен рассматривать возобновление работы водной артерии как мгновенный переключатель, но в действительности это скорее процесс». Возобновление работы пролива и нормализация торговых потоков — это, как сказал эксперт, «две разные вещи». Многие покупатели потратили месяцы на поиск альтернативных маршрутов, поставщиков и запасов, и они могут не сразу вернуться в пролив после его открытия, добавил Хуршид.

«Оперативная реальность», несмотря на положительную реакцию на новость об открытии Ормузского пролива, «вероятно, будет более сложной», полагает главный инвестиционный стратег Saxo Markets Чару Чанана. «Разминирование, страховые расходы, перегруженность портов и риск геополитических факторов могут замедлить движение нефтяных потоков по сравнению с прогнозами», — отметила Чанана.

Как заявило ранее агентство Mehr, Ормузский пролив будет полностью открыт в течение 30 дней с момента подписания соглашения между Ираном и США. В течение месяца, по данным агентства, Вашингтон обязуется снять морскую блокаду с иранских портов и вывести свой воинский контингент из районов, граничащих с исламской республикой. Кроме того, США обязуются не вводить новые антииранские санкции в период ведения финального раунда переговоров, не перебрасывать новые силы на Ближний Восток. При этом режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно и «на всех фронтах», включая Ливан.