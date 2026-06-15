Иран не будет требовать платы за проход Ормузского пролива в течение 60 дней
14:00 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран дал отсрочку в 60 дней на время дальнейших переговоров с США, в течение этого периода Тегеран не будет требовать оплаты за услуги по безопасному прохождению Ормузского пролива. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.
По его информации, по истечении этих 60 дней Иран намерен предоставлять услуги в сфере безопасности, навигации, экологии и страхования, чтобы использовать финансовые доходы от движения коммерческих судов в этом проливе для экономического развития страны. Данные услуги будут предоставляться судам как Ираном, так и Оманом, добавил собеседник агентства.
Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, а с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.
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