Собянин: Два высокотехнологичных производства открыты в ОЭЗ «Технополис Москва»
14:01 15.06.2026
В особой экономической зоне «Технополис Москва» начали работать два новых высокотехнологичных производства. По словам мэра столицы Сергея Собянина, там будут выпускать продукцию, которая раньше была импортной, например, сложное медицинское оборудование и бортовую светотехнику для гражданской авиации, пассажирского флота и космоса.
Как отметил градоначальник, в создание двух производств представители частного бизнеса инвестировали около 1,2 млрд руб. Москва предоставила им льготы как резидентам «Технополиса Москва» - обнулила имущественный, транспортный и земельный налог на 10 лет с момента получения статуса, установила пониженную ставку налога на прибыль (2%), а также предоставила льготы на аренду земли. На новых производствам удалось создать более 460 рабочих мест.
Первое предприятие, о котором рассказал мэр - завод полного цикла по выпуску дезинфекционного и стерилизационного оборудования. Своей продукцией он сможет обеспечить до 50% потребностей российского рынка в дезинфицирующем оборудовании. Кроме того, его оборудование поставляет в такие страны как Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Узбекистан.
Второе предприятие - производство современных светодиодных приборов, которые можно использовать в авиации, на флоте и в космической технике. Это внешнее светосигнальное и осветительное оборудование воздушных судов, светотехника кабины экипажа и пассажирских салонов, блоки питания и другие бортовые электронные устройства, системы освещения вертолетных площадок, светильники общего и местного освещения для кораблей и других судов, светильники для глубоководных аппаратов, а также внешнее осветительное и светосигнальное оборудование пилотируемых и спускаемых аппаратов.
Напомним, Москва опять стала крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром РФ, в мегаполисе работают более 4600 промышленных предприятий, где заняты около 755 тыс. человек, то есть каждый десятый работающий горожанин. В 2025 году выручка промышленных предприятий Москвы выросла на 24% по сравнению с 2024 годом, достигнув 5,1 трлн руб.
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