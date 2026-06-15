Собянин: В столице реставрируют более 300 памятников московской старины

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В Москве в 2026 году уже выданы более 500 разрешений для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия. По словам мэра Сергея Собянина, более чем на 130 объектах уже начаты научно-исследовательские и изыскательские работы.

«Например, к 200-летию Льва Толстого специалисты готовят к реставрации городскую усадьбу Лопухиных — Станицкой на Пречистенке. Там находится музей писателя», — сообщил градоначальник.

Как сообщил глава города, подготовка проекта реставрации идет также в здании кухни-столовой Московского училища живописи, ваяния и зодчества, расположенного на Мясницкой улице.

Сейчас более 300 памятников московской старины находятся на реставрации. Например, реставрируют главный дом городской усадьбы Охотниковых на Пречистенке, который считается ярким образцом московского особняка в стиле ампир. В этом здании в середине XIX века размещалась гимназия Льва Поливанова.

Также реставрируется живопись в памятнике древнерусского зодчества — Новом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря. По словам Собянина, процесс сохранения объектов монастыря можно назвать одним из наиболее масштабных проектов, выполняемых совместно с Минкультуры РФ и Русской православной церковью. В монастыре удалось выполнить реставрацию Малого (Старого) собора и церкви Архангела Михаила. В 2016 и 2017 годах проекты восстановления этих объектов получили премию «Московская реставрация». Еще был возвращен исторический облик дому настоятеля 1749 года постройки, отреставрировали фасады и купола Большого (Нового) собора (1684–1689, 1748), а также девять из 12 крепостных башен. В скором времени будут завершены работы в башне № 10 и восстановлен храм Святителя Иоанна Златоуста с нижним храмом Великомученицы Екатерины.

Кроме того, по словам Собянина, в Москве на 70 объектах культурного наследия идут ремонтные работы, а на 40 — противоаварийные. Например, в здании комбината газеты “Правда” организован демонтаж аварийных участков перекрытий и закрытие теплового контура.