Либо в Европе найдется «новый Маннергейм», либо ЕС ждет катастрофа, уверен Патрушев

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прагматики, какими были президент Финляндии Густав Маннергейм и король Румынии Михай I, перешедшие на сторону СССР в годы Второй мировой войны, либо найдутся в нынешней Европе, либо Евросоюз ждет катастрофа. Такое мнение выразил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Они либо найдутся, либо Европа придет к катастрофе. Пока что события развиваются по второму сценарию, причем некоторым европейским странам прямо-таки неймется, — отметил он. — Может быть, я скажу несколько грубо, но когда я наблюдаю за тем, как прибалтийские мыши дергают за усы кота с ядерными когтями, то у меня создается именно такое впечатление».