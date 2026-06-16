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США подготовили меморандум с Ираном и теперь сконцентрируются на Украине — Трамп

21:20 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены теперь сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, поскольку завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном, направленного на завершение боевых действий. Об этом заявил в беседе с журналистами по завершении двусторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы семи в городе Эвиан-ле-Бен глава администрации США Дональд Трамп.

При этом он подтвердил планы обсудить урегулирование на Украине с европейскими партнерами по «семерке». «Теперь, когда это закончено, мы будем концентрировать внимание на этом», — сказал американский лидер, имея в виду в первом случае подготовку меморандума с Ираном, а во втором — мирный процесс на Украине. «Посмотрим, сможем ли мы этого добиться», — отметил Трамп.

Он также дал высокую оценку состоявшимся 14 июня телефонным беседам с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «Вчера прошли два очень хороших разговора», — подчеркнул Трамп. «Мы будем об этом говорить [на открывающемся саммите Группы семи]», — добавил президент США.

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