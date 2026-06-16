Первые результаты ЕГЭ показывают, что средние баллы выросли — глава Рособрнадзора

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоги по первым сданным предметам основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) позволяют сказать, что средние баллы немного выросли. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Все предметы у нас в средних баллах немного подросли. Боязнь того, что у нас где-то средний балл упал, как любят говорить, „качество образования понизилось“, но этого не произошло, выпускники сдали экзамены хорошо», — сказал Музаев.

Основной период ЕГЭ-2026 завершается 19 июня. 22–25 июня — резервные дни для сдачи всех предметов.