Восемь человек погибли в результате катастрофы B-52 в Калифорнии — CNN

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь членов экипажа, предположительно, погибли в результате катастрофы стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress в США. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на авиабазу Эдвардс в штате Калифорния.

Информация о причинах аварии не приводятся.