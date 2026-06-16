Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

10:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва на 20 сентября. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ нового созыва на 20 сентября. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в указе.