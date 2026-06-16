ЕС может выделить 20 млрд евро на центры для мигрантов за пределами сообщества — FT

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза планируют выделить 20 млрд евро на финансирование центров для мигрантов за пределами сообщества. Об этом сообщило британское издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По его данным, решение о «передаче миграционного контроля на аутсорс» еще не принято, однако власти ЕС планируют включить положение о финансировании этой программы на период с 2028 по 2034 год. Отмечается, что сумма в 20 млрд евро будет составлять около 10% бюджета сообщества на внешнеполитическую деятельность.

Как ранее сообщал Совет ЕС, обсуждавшийся пакет предложений включает пункт о создании миграционных лагерей за пределами Евросоюза в странах, которые согласятся такие лагеря принять. Там просители убежища, получившие отказ от миграционных властей стран ЕС, смогут ожидать рассмотрения своих апелляций на высылку из сообщества, либо находиться, пока не будет урегулирован вопрос с их отправкой на родину.

В ближайшие недели этот документ должен быть юридически утвержден на заседании Совета ЕС и на сессии Европарламента, что после согласования компромиссного текста становится простой формальностью.