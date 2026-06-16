У Гренландии достаточно военных баз для собственной защиты — командующий
12:00 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гренландия располагает достаточным количеством военных баз для собственной защиты и поддержки операций НАТО. Об этом заявил командующий Арктическим регионом ВС контролирующей остров Дании генерал-майор Сёрен Андерсен.
«У датских вооруженных сил есть все необходимые для защиты Гренландии военные объекты. <…> Существуют и другие методы работы [ВС], не требующие нашего постоянного присутствия на острове», — сказал он в интервью агентству Bloomberg.
Андерсен добавил, что значительная численность личного состава для обороны Гренландии не требуется, поскольку для наблюдения за обстановкой используются беспилотники, разведывательная авиация и корабли, которым не нужно большое количество личного состава для работы. Кроме того, по его словам, эти средства базируются в Исландии и Великобритании, а не на острове.
Агентство отмечает, что Дания планировала дополнительно потратить на оборону Гренландии около $6,5 млрд после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона установить контроль над островом «для обеспечения национальной безопасности». Тем не менее, по словам Андерсена, с тех пор на остров доставили крайне мало оборудования для его обороны из-за проблем с закупками дронов, патрульной авиации и другой техники. Первый береговой радар в административном центре Гренландии Нууке появится не раньше следующего месяца, также в этом году начнут строительство нового порта и другой военной инфраструктуры. Завершить проект по укреплению обороны острова власти намерены к 2033 году.
Ранее радиостанция Danmarks radio сообщала, что в Гренландии могут быть созданы три или четыре новые американские военные базы. Отдельно отмечалось, что представители США, Гренландии и Дании в ходе очередной встречи не смогли выработать пути выхода из кризиса вокруг острова.
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