Великобритания ввела антироссийские санкции против компаний из КНР, Турции и Таиланда

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания расширила антироссийские санкционные списки, включив в них ряд зарубежных компаний, в том числе из Китая, Турции и Таиланда.

Как следует из обновленных списков, под рестрикции попали четыре компании из КНР, одна компания из Турции и три компании из Таиланда. Кроме того, санкции были введены в отношении одной компании из Нигерии и одной из Лаоса.