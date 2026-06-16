45% центробанков мира планируют увеличить запасы золота в 2026 году
12:20 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти половина центральных банков мира намерена увеличить свои золотые запасы на фоне геополитической нестабильности и снижения доверия к доллару США. Об этом говорится в обзоре золотых резервов, подготовленном Всемирным золотым советом (World Gold Council, WGC).
Согласно данным опроса, подавляющее большинство респондентов (89%) ожидают общего роста мировых золотовалютных резервов в течение следующего года. При этом рекордные 45% участников ожидают, что их собственные запасы золота также увеличатся в текущем году. Большинство остальных банков не ожидают изменений, и лишь 1% опрошенных предполагает сокращение своих резервов.
Ключевыми факторами, побуждающими центробанки хранить золото, названы его эффективность в кризисные периоды, диверсификация портфеля и хеджирование инфляции. Также этот драгметалл рассматривается как эффективное средство защиты от геополитических рисков.
В материалах WGC также отмечается значительный рост скептицизма в отношении американской валюты. «Большинство респондентов (74%) ожидают умеренного или значительного снижения доли доллара США в мировых резервах в течение следующих пяти лет», — подчеркивается в отчете. По мнению участников рынка, доли евро и юаня останутся неизменными, в то время как позиции золота будут укрепляться.
Помимо этого, Банк Англии остается самым популярным местом для размещения золотых слитков (57% голосов), однако центробанки все чаще прибегают к диверсификации хранилищ. На втором месте оказались внутренние хранилища регуляторов (49%), на третьем — Банк международных расчетов (16%), показавший небольшой рост.
Одновременно с этим эксперты зафиксировали резкое снижение популярности Национального банка Швейцарии в качестве хранителя резервов: доля доверия к нему упала до 6% против 12% в 2025 году.
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