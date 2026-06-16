ЕС будет не тем союзом, куда стремится Грузия, если лишит новых членов права вето — власти

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз перестанет быть тем объединением, куда стремится Грузия, если осуществит идею лишения новых членов права вето. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Накануне еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕС рассматривает возможность ограничения новых членов союза права вето.

«ЕС всегда был проектом, основанным на правилах, на том, что все члены должны быть равны перед этими правилами. Идея Брюсселя осуществить правовую сегрегацию стран радикально меняет фундаментальный принцип Евросоюза и делает его из союза равных наций союзом первосортных и второсортных наций», — написал Папуашвили на своей странице в соцсети.

«Поэтому одно надо сказать четко — в случае осуществления этой идеи это не будет союз, о членстве в который Грузия четыре года назад внесла заявку, и не стремление в такой союз является тем, что написано в 78-й статье конституции», — добавил спикер парламента.

Как пояснил Папуашвили, идея ЕС означает, что в случае вступления в союз Грузия будет иметь те же обязательства, что и другие члены, однако с точки зрения прав не будет им равна. «На практике это будет означать, что Евросоюз сможет без Грузии принимать решения по вопросам, имеющим для национальных интересов Грузии существенное значение», — отметил он.

Папуашвили также вспомнил фразу, которую часто повторял Брюссель, — «никаких решений по Украине без Украины». Как написал председатель парламента, идея Евросоюза отменяет подобный подход как в отношению Украины, так и других стран. По его словам, «это ясно увидели и украинцы и заявили, что не согласятся на второсортное членство».