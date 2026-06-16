Отрыв «Альтернативы для Германии» от ХДС/ХСС вырос до 9 процентных пунктов — опрос
13:32 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Альтернатива для Германии» (АдГ) продолжает увеличивать отрыв от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в рейтинге политических партий ФРГ, он составляет уже рекордные 9 процентных пунктов (п. п.). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov.
АдГ готовы поддержать 29% респондентов (плюс 1 п. п. по сравнению с аналогичным опросом в мае), в то время как ХДС/ХСС набрал бы сейчас всего 20% (минус 2 п. п.). Это худший показатель консерваторов с сентября 2021 года.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила бы лишь 12% голосов (минус 1 п. п.). Ее догнала Левая партия, которую готовы поддержать столько же респондентов (плюс 1 п. п.). За «Зеленых» готовы проголосовать 14% участников исследования (плюс 1 п. п.). В Бундестаг прошла бы также Свободная демократическая партия с 5% (плюс 1 п. п.).
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