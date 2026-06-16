0
0
352
НОВОСТИ

500 богатейших людей мира увеличили состояние на рекордные $336 млрд за день — Bloomberg

15:00 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа из 500 самых богатых людей мира увеличила свое состояние суммарно на $336 млрд за один день 15 июня, что стало рекордным значением в истории. Об этом сообщило агентство Bloomberg на основе данных собственного «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

Согласно ему, совокупное состояние этих людей достигло рекордных $13,3 трлн. Самым богатым остается американский предприниматель Илон Маск, чье состояние выросло на $164 млрд. Это почти столько же, сколько заработали за день остальные 499 человек в списке.

Ранее агентство сообщало, что Маск стал первым в мире человеком, чье состояние превысило $1 трлн после начала торгов акциями основанной им компании SpaceX. Ее акции после дебюта на бирже поднимались до $163 за бумагу.

Агентство публикует Bloomberg Billionaires Index с марта 2012 года, в него включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты. Согласно индексу, состояние самых богатых бизнесменов России увеличилось с начала 2026 года на $21,847 млрд.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:43 16.06.2026
Ряд компаний пока не рискуют давать своим судам разрешение на проход через Ормузский пролив - СМИ
0
26
17:40 16.06.2026
Польша, Литва и Франция начали у границы с РФ учения «Отважный кабан»
0
177
17:38 16.06.2026
Три команды Сбера стали победителями шестого сезона конкурса «Лидеры России»
0
163
17:12 16.06.2026
Глава МИД ФРГ заявил, что Москве направлен сигнал о готовности Европы к переговорам
0
220
17:00 16.06.2026
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опускалась ниже $80 за баррель
0
212
16:32 16.06.2026
США вскоре могут отменить послабления в санкционном режиме для российской нефти — Трамп
0
269
16:12 16.06.2026
Власти США сорвали скоординированный террористический заговор по атаке на Белый дом — Вэнс
0
287
16:00 16.06.2026
Украине в следующем году будет нужно $47,5 млрд международной помощи — депутат Рады
0
297
15:32 16.06.2026
Трамп назвал безумием передачу администрацией Обамы Украине вооружений на $350 млрд
0
368
15:12 16.06.2026
Соглашение между Ираном и США запрещает Тегерану обладать ядерным оружием — Трамп
0
336

Возврат к списку