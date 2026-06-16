500 богатейших людей мира увеличили состояние на рекордные $336 млрд за день — Bloomberg

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа из 500 самых богатых людей мира увеличила свое состояние суммарно на $336 млрд за один день 15 июня, что стало рекордным значением в истории. Об этом сообщило агентство Bloomberg на основе данных собственного «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

Согласно ему, совокупное состояние этих людей достигло рекордных $13,3 трлн. Самым богатым остается американский предприниматель Илон Маск, чье состояние выросло на $164 млрд. Это почти столько же, сколько заработали за день остальные 499 человек в списке.

Ранее агентство сообщало, что Маск стал первым в мире человеком, чье состояние превысило $1 трлн после начала торгов акциями основанной им компании SpaceX. Ее акции после дебюта на бирже поднимались до $163 за бумагу.

Агентство публикует Bloomberg Billionaires Index с марта 2012 года, в него включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты. Согласно индексу, состояние самых богатых бизнесменов России увеличилось с начала 2026 года на $21,847 млрд.