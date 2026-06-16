Соглашение между Ираном и США запрещает Тегерану обладать ядерным оружием — Трамп
15:12 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану в рамках соглашения будет запрещено обладать ядерным оружием, в противном случае Тегеран «пострадает от невероятных последствий».
«У Ирана никогда не будет ядерного оружия. <…> Они не будут его разрабатывать, они не будут его покупать, они ничего с ним не будут делать. А если они захотят что-то сделать с ним, то пострадают от невероятных последствий. <…> Именно по этой причине я согласился подписать [соглашение]», — сказал американский лидер журналистам на полях саммита Группы семи во Франции. При этом он не уточнил, о каких конкретно последствиях идет речь.
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