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Польша, Литва и Франция начали у границы с РФ учения «Отважный кабан»

17:40 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Польши и военные из Литвы и Франции проводят тактические учения Dzielny Dzik — 26 («Отважный кабан — 26»). Маневры проходят на полигоне Ожиш, находящемся в 70 км от границы с Калининградской областью.

По данным объединенного командования ВС Польши, в маневрах, которые проходят с 16 по 26 июня, примут участие 10 тыс. военнослужащих, главным образом из 16-й механизированной дивизии польской армии, а также из армейских подразделений Литвы и Франции.

Сценарий учений предполагает «оборону Сувалкского перешейка». В маневрах будут задействованы около 600 единиц техники, в том числе танки производства Республики Корея K2, а также польские БМП Borsuk.

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