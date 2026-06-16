Меморандум США и Ирана предусматривает прекращение огня, в том числе, в Ливане

21:40 Источник: Интерфакс

Немедленное и постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан, предусмотрено меморандумом между Ираном и США, текст которого распространил во вторник телеканал "Аль-Арабийя".

"Исламская Республика Иран и США вместе со своими союзниками в текущей войне заявляют при подписании настоящего меморандума о взаимопонимании о немедленном и постоянном прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан, и обязуются с этого момента не предпринимать никаких враждебных действий друг против друга, а также воздерживаться от угрозы силой или применения силы друг против друга", - говорится в документе.