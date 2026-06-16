Меморандум США и Ирана предусматривает прекращение огня, в том числе, в Ливане
21:40 16.06.2026 Источник: Интерфакс
Немедленное и постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан, предусмотрено меморандумом между Ираном и США, текст которого распространил во вторник телеканал "Аль-Арабийя".
"Исламская Республика Иран и США вместе со своими союзниками в текущей войне заявляют при подписании настоящего меморандума о взаимопонимании о немедленном и постоянном прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан, и обязуются с этого момента не предпринимать никаких враждебных действий друг против друга, а также воздерживаться от угрозы силой или применения силы друг против друга", - говорится в документе.
НОВОСТИ
- 22:10 16.06.2026
- По достижению окончательного соглашения США разморозят активы Ирана - меморандум
- 20:50 16.06.2026
- Минобороны РФ привело подробности инцидента с российским фрегатом в проливе Ла-Манш
- 18:43 16.06.2026
- Ряд компаний пока не рискуют давать своим судам разрешение на проход через Ормузский пролив - СМИ
- 17:40 16.06.2026
- Польша, Литва и Франция начали у границы с РФ учения «Отважный кабан»
- 17:38 16.06.2026
- Три команды Сбера стали победителями шестого сезона конкурса «Лидеры России»
- 17:12 16.06.2026
- Глава МИД ФРГ заявил, что Москве направлен сигнал о готовности Европы к переговорам
- 17:00 16.06.2026
- Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опускалась ниже $80 за баррель
- 16:32 16.06.2026
- США вскоре могут отменить послабления в санкционном режиме для российской нефти — Трамп
- 16:12 16.06.2026
- Власти США сорвали скоординированный террористический заговор по атаке на Белый дом — Вэнс
- 16:00 16.06.2026
- Украине в следующем году будет нужно $47,5 млрд международной помощи — депутат Рады
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать