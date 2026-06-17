За ночь сбиты 157 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем
09:00 17.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 157 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение ночи в период с 20:00 мск 16 июня текущего года до 07:00 мск 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — рассказали в Минобороны.
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