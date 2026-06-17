0
0
199
НОВОСТИ

Мировая экономика начала перестройку, странам нужно новое партнерство — Мишустин

10:05 17.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировая экономика вошла в стадию трансформации во всех сферах. В этой ситуации странам требуется пересматривать партнерские отношения на новых основах, и Москва и Ташкент успешно воплощают этот подход в жизнь, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на V Ташкентском международном инвестиционном форуме.

«Сегодня мировая экономика находится на этапе глубоких изменений. Трансформируется глобальная торговля, пересматриваются логистические цепочки и финансовые инструменты, — отметил премьер. — И поэтому необходимо выстраивать прочные партнерские межгосударственные отношения и находить совместные ответы на вызовы времени».

«Наши страны успешно воплощают в жизнь этот подход», — указал Мишустин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 17.06.2026
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $78 за баррель
0
32
11:20 17.06.2026
Польша от ФРГ может ожидать только удара ножом в спину — лидер польской оппозиции
0
76
11:05 17.06.2026
США обсуждают введение платного прохода через Ормузский пролив — Politico
0
111
11:00 17.06.2026
Тайвань намерен сформировать первую эскадрилью боевых БПЛА
0
127
10:32 17.06.2026
Психиатрическую экспертизу проведут отцу, который пытался сжечь 4 детей под Красноярском
0
178
10:20 17.06.2026
ФСБ задержала в трех регионах РФ пособников спецслужб Киева, готовивших теракты
0
193
10:08 17.06.2026
Собянин: Число участников спортивно-патриотических лагерей увеличится втрое
0
177
10:00 17.06.2026
В ГД обеспокоены нарушениями при тарифообразовании в 65 регионах РФ — Володин
0
187
09:32 17.06.2026
G7 обещает увеличить поставки Украине ПВО, перехватчиков и дальнобойных систем
0
223
09:20 17.06.2026
Китай никогда не поддастся внешнему давлению в торговле — вице-премьер Госсовета КНР
0
259

Возврат к списку