Мировая экономика начала перестройку, странам нужно новое партнерство — Мишустин

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировая экономика вошла в стадию трансформации во всех сферах. В этой ситуации странам требуется пересматривать партнерские отношения на новых основах, и Москва и Ташкент успешно воплощают этот подход в жизнь, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на V Ташкентском международном инвестиционном форуме.

«Сегодня мировая экономика находится на этапе глубоких изменений. Трансформируется глобальная торговля, пересматриваются логистические цепочки и финансовые инструменты, — отметил премьер. — И поэтому необходимо выстраивать прочные партнерские межгосударственные отношения и находить совместные ответы на вызовы времени».

«Наши страны успешно воплощают в жизнь этот подход», — указал Мишустин.