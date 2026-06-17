ФСБ задержала в трех регионах РФ пособников спецслужб Киева, готовивших теракты

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее троих пособников спецслужб Украины, готовивших теракты. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Установлено, что злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ВС РФ, волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам специальной военной операции, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов», — сообщили в ЦОС.

Противоправная деятельность была своевременно выявлена сотрудниками ФСБ. У террористов изъяты самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и самодельные зажигательные устройства.