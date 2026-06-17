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НОВОСТИ

Психиатрическую экспертизу проведут отцу, который пытался сжечь 4 детей под Красноярском

10:32 17.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчине, который в Назаровском округе Красноярского края пытался сжечь четверых своих маленьких детей, разозлившись на жену, будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

В поселке Новая Сокса Назаровского округа Красноярского края мужчина, разозлившись на жену, поджег дом, где находились его четверо маленьких детей. После случившегося выяснилось, что мужчина в 2005 году привлекался за убийство, но был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.

«Семья на учете у органов профилактики не стояла. Отцу будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза», — сообщили в СК. В прокуратуре Красноярского края рассказали, что после случившегося детей поставили на внутришкольный учет.

По версии следствия, мужчина был вместе с женой в гостях у родственников, где они выпивали. Во время застолья женщина отказалась возвращаться домой. Мужчина, недовольный отказом супруги, ушел домой один и поджег дом, где спали его четверо маленьких детей. После этого он ушел. Детей спас сосед, дом был полностью уничтожен пожаром. Возбуждено уголовное дело. Отца детей суд отправил в СИЗО на два месяца.

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