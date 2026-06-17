Собянин: Число участников спортивно-патриотических лагерей увеличится втрое

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За шесть двухнедельных смен в патриотических лагерях примут участие около 13 тыс. московских школьников, что почти в 3 раза больше, чем годом ранее, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, прошлым летом в палаточных спортивно-патриотических лагерях побывали более 4600 ребят. «В этом году мы масштабировали проект, увеличив количество лагерей с трех до десяти. Все они названы в честь знаменитых отечественных военачальников: «Жуков», «Рокоссовский», «Василевский», «Конев», «Суворов», «Кутузов», «Багратион», «Нахимов», «Чуйков» и «Ушаков», - подчеркнул глава города. - В лагерях созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха: школьники живут в современных палатках с кондиционерами, системами обогрева и противопожарной сигнализацией».

Как отмечает градоначальник, чтобы стать участниками смены, школьники рассказавали о своих достижениях в учебе, спорте и патриотических проектах, а также написали эссе на тему «Почему я хочу поехать в лагерь».

Участники лагерей включаются в насыщенную тренировочную программу, подготовленную совместно с Минобороны и МЧС России. Например, под руководством профессиональных спасателей, военнослужащих и врачей ребята проходят основы тактической, инженерной, альпинистской и пожарной подготовки. Они учатся ориентироваться на местности и оказывать первую помощь, а также участвуют в спортивных турнирах, занятиях по скалолазанию и пожарно-спасательных играх, играют в футбол, волейбол и баскетбол, а также лазертаг. Также есть и культурно-развлекательная программа, в которую включены кинопоказы, театрализованные вечера, арт-конкурсы, песни у костра, а также встречи с участниками специальной военной операции. При этом участники лагерей живут в комфортных и безопасных условиях - в современных палатках с кондиционерами, системами обогрева и противопожарной сигнализацией.

Завершают смену полевые игры, в которых команды проходят полосу препятствий и демонстрируют другие знания и умения, которые они получили в лагере.