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Тайвань намерен сформировать первую эскадрилью боевых БПЛА

11:00 17.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тайвань планирует сформировать первую эскадрилью боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как сообщил глава администрации острова Лай Циндэ, планируется, что такая воинская часть может быть создана уже в следующем месяце.

Новое подразделение «будет создано в рамках усилий по внедрению инновационных технологий в вооруженные силы и укреплению обороноспособности страны», приводит его слова газета Taipei Times.

По данным источника газеты, говорившего на условиях анонимности, в состав подразделения войдут 126 военнослужащих, командиром его будет офицер в звании подполковника. Пока не сообщается, сколько боевых БПЛА и какого типа будут стоять на вооружении такой части.

В августе 2025 года Тайвань получил из США первую партию боевых беспилотных летательных аппаратов Altius-600M. По данным местных СМИ, Тайбэй в ближайшее время планирует приобрести в США дополнительно БПЛА разных типов, в том числе Altius-700M и Altius-600. При этом Тайвань выпускает беспилотные летательные аппараты собственной разработки.

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