США обсуждают введение платного прохода через Ормузский пролив — Politico
11:05 17.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США обсуждает меры по возобновлению движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив включая возможность введения платного прохода судов под охраной американских кораблей. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
По ее данным, в Белом доме рассматривают варианты, которые могли бы убедить судовладельцев и страховые компании вновь использовать маршрут через Ормузский пролив на фоне продолжающихся переговоров между США и Ираном. Одним из обсуждаемых предложений является предоставление судам своеобразного «VIP-пропуска» — ускоренного прохода через пролив за дополнительную плату, возможно, в сопровождении кораблей ВМС США. Как отмечает Politico, окончательное решение пока не принято.
По данным аналитической компании Kpler, в Персидском заливе у входа в Ормузский пролив продолжают находиться около 500 судов, включая 220 нефтяных танкеров, ожидающих безопасного прохода.
НОВОСТИ
- 11:32 17.06.2026
- Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $78 за баррель
- 11:20 17.06.2026
- Польша от ФРГ может ожидать только удара ножом в спину — лидер польской оппозиции
- 11:00 17.06.2026
- Тайвань намерен сформировать первую эскадрилью боевых БПЛА
- 10:32 17.06.2026
- Психиатрическую экспертизу проведут отцу, который пытался сжечь 4 детей под Красноярском
- 10:20 17.06.2026
- ФСБ задержала в трех регионах РФ пособников спецслужб Киева, готовивших теракты
- 10:08 17.06.2026
- Собянин: Число участников спортивно-патриотических лагерей увеличится втрое
- 10:05 17.06.2026
- Мировая экономика начала перестройку, странам нужно новое партнерство — Мишустин
- 10:00 17.06.2026
- В ГД обеспокоены нарушениями при тарифообразовании в 65 регионах РФ — Володин
- 09:32 17.06.2026
- G7 обещает увеличить поставки Украине ПВО, перехватчиков и дальнобойных систем
- 09:20 17.06.2026
- Китай никогда не поддастся внешнему давлению в торговле — вице-премьер Госсовета КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать