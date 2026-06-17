США обсуждают введение платного прохода через Ормузский пролив — Politico

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США обсуждает меры по возобновлению движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив включая возможность введения платного прохода судов под охраной американских кораблей. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По ее данным, в Белом доме рассматривают варианты, которые могли бы убедить судовладельцев и страховые компании вновь использовать маршрут через Ормузский пролив на фоне продолжающихся переговоров между США и Ираном. Одним из обсуждаемых предложений является предоставление судам своеобразного «VIP-пропуска» — ускоренного прохода через пролив за дополнительную плату, возможно, в сопровождении кораблей ВМС США. Как отмечает Politico, окончательное решение пока не принято.

По данным аналитической компании Kpler, в Персидском заливе у входа в Ормузский пролив продолжают находиться около 500 судов, включая 220 нефтяных танкеров, ожидающих безопасного прохода.